Kursfall etter nedskrivninger

Driftsresultatet i tremånedersperioden endte på minus 440,2 millioner kroner. Det var betydelig påvirket av goodwillnedskrivninger i forbindelse med oppbudsbegjæringen i ØPD.

I tidlig handel fredag falt aksjen 2,5 prosent til 1,16 kroner. Så langt har ikke kursen beveget seg særlig mye etter serien av oppkjøp som er iferd med å endre virksomheten.

Endúr rapporterte konsoliderte proforma driftsinntekter på 1,83 milliarder kroner i 2020, med et EBITDA-resultat på 221 millioner kroner og driftsresultat på 139 millioner kroner, fremgår det av kvartalsrapporten fredag.

Selskapets proforma ordrereserve var på 2,7 milliarder kroner ved utgangen av fjoråret.

Rask vekst

De konsoliderte driftsinntektene for 2020 inkluderer de nylig offentliggjorte, men ennå ikke gjennomførte, oppkjøpene av Artec Aqua og svenske Marcon.

Veksten gjør at selskapet ligger an til å nå 2022-målsettingen om driftsinntekter på minst to milliarder ett år tidligere.

Artec Aqua er en totalleverandør av prosessanlegg og løsninger til landbasert oppdrett, både innenfor smolt, stamfisk og matfiskanlegg. Selskapet hadde driftsinntekter på 637 millioner kroner og et EBITDA-resultat på 64 millioner kroner i 2020.

Marcon, som er en ledende svensk tjenesteleverandør innen marin infrastruktur og anleggsaktivitet, hadde driftsinntekter på 424 millioner kroner i fjor, med et EBITDA-resultat på 94 millioner kroner.

17. desember var gjennomføringsdato for oppkjøpet av BMO Entreprenør, som er en norsk leverandør innen marin infrastruktur. BMO hadde driftsinntekter på 399 millioner kroner og et EBITDA-resultat på 69 millioner kroner i 2020.

– Mye mer spennende

– Med alt som har skjedd så langt i 2021, føles det som om fjerde kvartal allerede er lysår unna. Endúr pr. 26. februar er på et helt annet og mye mer spennende sted sammenlignet med hvor Endúr var i fjerde kvartal, sier konsernsjef Hans Olav Storkås.

I dag er Endúr en ledende leverandør av tjenester innen marin infrastruktur og løsninger for landbasert oppdrett.

– Vi har kjøpt opp eller er i ferd med å gjennomføre oppkjøp av selskaper som både utfyller hverandre og er innvannende for aksjonærverdiene, sier Storkås.

Han ble ansatt som ny adm. direktør, mens Lasse B. Kjelsås inntok rollen som ny finansdirektør i løpet av fjerde kvartal.

Endur (Mill. kr) 4. kv./20 4. kv./19 Driftsinntekter 144 87 Driftsresultat -440 -1,6 Resultat før skatt -449 -3,1 Resultat etter skatt -442 -3,4