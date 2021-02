Siem Offshore: Fjerde kvartal var like vanskelig som fryktet

Siem Offshore hadde i fjerde kvartal inntekter på 57,1 millioner dollar, ned fra 71,23 millioner i sammme periode året før.

Driftsreultatet endte på minus 18,7 millioner dollar, mot 51,2 millioner i fjerde kvartal 2019.

Selskapet skriver i rapporten at usikkerheten rundt fremtidig oljepris, i kombinasjon med reduserte letebudsjetter, fortsetter å gjøre driften vanskelig. De påpeker at flere av de vanlige markedsdriverne er fraværende, noe som at det er vanskelig å tolke fremtidige behov.

«Fjerde kvartal var like vanskelig som fryktet, med lav utnyttelse og lave dagrater, spesielt innenfor AHTS og Offshore Construction-segmentet, noe som tvang flere skip i opplag», skriver Siem Offshore.

Selskapet trekker også frem at de fortsatt tror konsolidering er en nødvendighet for å bedre situasjonen i bransjen, spesielt for AHTS og Offshore Construction.

Siem Offshore (Mill. USD) 4. kv./20 4. kv./19 Driftsinntekter 57,12 71,23 Driftsresultat -18,73 -51,21 Resultat før skatt -48,68 -67,56 Resultat etter skatt -48,72 -67,07