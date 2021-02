Nye kontrakter for Solstad Offshore

Solstad Offshores skip AHTS Normand Ranger er blitt tildelt en kontrakt i Australia med oppstart i andre kvartal. Skipet skal mobilisere fra Norge og bidra med støtte til boreaktivitet i havet nord-vest i Australia, fremgår det av en børsmelding fredag.

Ankomsten av Normand Ranger supplerer Solstads eksisterende flåte på fire store AHTS og fem PSVer, som opererer i Australia og New Zealand, og kontrakten har en varighet på rundt ett år.

Når boreprosjektet settes i gang vil også skipene Solstad AHTS Normand Saracen og Far Senator bidra med støtte.

I tillegg har PSV Far Seeker blitt tildelt en kontrakt av Santos for en jobb utenfor Timor Leste, der driften hovedsakelig vil foregå fra Darwin. Kontraktsperioden strekker seg over seks måneder og med planlagt oppstart i april 2021.