Røkke-datter med gigantsamarbeid

Røkke-datter Akastor og oljegigant Baker Hughes har inngått en avtale for opprettelsen av et joint venture som vil bringe sammen Baker Hughes Subsea Drilling Systems (SDS) og MHWirth for å levere globale offshore drilling løsninger, ifølge en børsmelding.

Samarbeidet vil eies 50-50 av Baker Hughes og Akastor, og selskapet vil driftes fra kontorer i Houston og Kristiansand. Administrerende direktør vil være Merril A. Miller. Transaksjonen ventes å gjennomføres i andre halvdel av 2021 gitt regulativ godkjennelse.

– Denne transaksjonen er et viktig skritt for MHWirth og transformasjonsstrategien kunngjort i februar 2019. Denne transaksjonen vil også gjøre det mulig for Akastor å maksimere, og til slutt realisere, verdi for aksjonærene, sier styreleder Kristian M. Røkke i Akastor i meldingen.

For oppgjør av transaksjonen vil Akastor betale med sine aksjer i MHWirth mot en 50 prosent eierandel og 120 millioner dollar, hvorav 100 millioner dollar er kontanter betalt ved gjennomførelse. Baker Hughes vil bidra med sin SDS Business mot en 50 prosent eierandel og 200 millioner dollar, hvorav 120 millioner dollar i kontanter ved gjennomførelse.

Det opplyses at transaksjonen vil kreve refinansiering av Akastors eksisterende lånefasilitet. Akastor har mottatt forpliktelser for 1.250 millioner kroner i en rullerende kredittfasilitet som vil bli inngått før stenging av transaksjon.

Tidligere i februar så Carnegie stor oppside i Akastor-aksjen.