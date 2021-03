Landet utvidet Lundin-deal

Riggselskapet Odfjell Drilling har signert en endelig kontrakt med Lundin Energy for riggen «Deepsea Stavanger» etter at partene kunngjorde en intensjonsavtale i januar.



Opprinnelig var kontrakten på én fast brønn pluss åtte opsjonsbrønner. Nå er den imidlertid endret til å omfatte tre faste brønner og opsjoner på ytterligere seks.



Den faste delen har en verdi på cirka 33 millioner dollar - rundt 280 millioner kroner.

Oppstart er satt til tredje kvartal i år, når «Deepsea Stavanger» er ferdig med en kontrakt med Aker BP for boringen av fem brønner.

At avtalen ble sluttført nå er ikke overraskende. Under presentasjonen av tallene for fjerde kvartal i forrige uke, uttalte konsernsjef Simen Lieungh følgende:

– Vi diskuterer flere muligheter for Stavanger, som er en ekstremt bra rigg, og venter at vi snart vil kunne annonsere mer forutsigbarhet for den.