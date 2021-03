Krangler om kjempeskip

Solstad Offshore er blitt gjort kjent med at det er satt i gang en juridisk prosess rundt subseaskipet Normand Maximus.

Skipet, med en pris på rundt 3 milliarder kroner, ble finansiert gjennom en salgs- og tilbakeleieavtale da det ble levert i 2016, der det ble solgt til et selskap eid med 75 prosent av leasingselskapet AGC og 25 prosent av Solstad Offshore. Sistnevnte står for driften av skipet.

Skipet var leid ut på en lang kontrakt til Saipem, men i september i fjor terminerte det italienske oljeselskapet kontrakten fire år før opprinnelig utløp.

Solstad Offshore krevde da 44,3 millioner dollar i termineringsgebyr, men samtidig krevde Saipem tilsvarende beløp for påstått kontraktsbrudd. Saipem skulle ha betalt termineringsgebyret i desember, men dette er så langt ikke gjort.

Solstad Offshore har tidligere opplyst at rederiet vil forfølge kravet rettslig om det ikke ble betalt.

I en børsmelding onsdag skriver rederiet at den juridiske prosessen som nå er under oppseiling er satt i gang av tredjeparter og at Solstad Offshore ikke er part.



– Kan ha betydelig negativ effekt

Rederiet viser ellers til sin egen kvartalsrapport fra forrige uke.

Der opplyses det at Solstad, som befrakter, fortsatt er i diskusjoner med eierne om en løsning på forpliktelsene.

Der gjentar også Solstad Offshore, og som Finansavisen har skrevet tidligere, at leasingavtalen for Normand Maximus er garantert av rederiet og at mislighold kan føre til at Solstad Offshore i verste fall må kjøpe ut skipet dersom det ikke sikres ny kontrakt.

«I dagens marked er det en risiko for at Normand Maximus Limited som befrakter ikke vil klare å finansiere et slikt kjøp eller andre krav, » skriver Solstad Offshore i kvartalsrapporten.

I børsmeldingen onsdag skriver rederiet at siden alle forpliktelser er garantert av Solstad Offshore, kan dette ha «betydelig negativ effekt på Solstad Offshores finansielle situasjon».

I desember ble for øvrig Normand Maximus sikret en fem måneder lang kontrakt i Sør-Amerika.

Solstad Offshore skrev ned verdien av sine aksjer i Normand Maximus med 295 millioner kroner i fjerde kvartal.