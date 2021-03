Fredriksens riggselskap tapte nesten 25 milliarder

Seadrill satt igjen med et nettoresultat på minus 2,92 milliarder dollar, tilsvarende 24,8 milliarder kroner, etter andre halvår 2020. I årets første seks måneder var underskuddet på 1,75 milliarder dollar.

Justert EBITDA beløp seg til 10 millioner dollar, mot 90 millioner dollar i første halvår 2020.

Ved utgangen av 2020 var ordrereserven på 1,9 milliarder dollar, hvorav 50 millioner dollar kom til i fjerde kvartal.

Utfordrende marked

Seadrill tror ifølge rapporten at det utfordrende markedet vil vedvare, og påpeker at enkelte av riggene som nå ligger i opplag trolig ikke vil komme tilbake i flåten.

– Vårt resultat i andre halvår reflekterer effekten av å gjennomføre ordrereserven anskaffet under harde markedsforhold. Som en konsekvens har vi også gjort betydelige nedskrivninger av våre eiendeler da sannsynligheten for skroting av ytterligere eiendeler øker, sier adm. direktør Stuart Jackson i en kommentar.

Det kriserammede riggselskapet søkte i starten av februar om konkursbeskyttelse i USA. Jackson påpeker at det er ventet at Chapter 11-prosessen vil pågå i flere måneder når selskapet forsøker å finne løsninger med de ulike kreditorgruppene.

– Uansett, jeg føler meg trygg på at vi finner en passende løsning som vil sørge for at et mer robust Seadrill fortsetter å levere trygg, effektiv drift for våre kunder, sier Jackson.