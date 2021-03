Solstad Offshore inngår to kontrakter

Solstad Offshore melder torsdag formiddag at selskapet har inngått to kontrakter for to av sine skip.

CVS Normand Fortress har fått en avtale med britiske Manor Renewable Energy for operasjoner på en britisk havvindpark. Avtalen trer i kraft når den nåværende kontrakten med MHI Vestas går ut i oktober, noe som vil si at skipet vil være i kontinuerlig drift frem til den nye kontrakten går ut i første kvartal 2022.

CSV Normand Mermaid har fått en kontrakt med et ikke-navngitt internasjonalt seismikkselskap for bruk i operasjoner offshore Angola.