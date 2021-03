800 millioner til Røkke-selskap

Aker Solutions er tildelt en kontrakt av Equinor for modifiseringsarbeider på Åsgård B-plattformen, opplyses det i en melding.

Aker Solutions omtaler kontrakten som en «betydelig kontrakt», som etter selskapets vurderinger tilsier en verdi mellom 700 millioner og 1,2 milliarder kroner.

Equinor opplyser at kontrakten er verdt 800 millioner kroner.

Aker Solutions ble i desember 2019 tildelt en FEED-kontrakt (forprosjektering og design) for modifikasjonsarbeid på Åsgard B i forbindelse med lavtrykkprosjektet. Kontrakten er nå utvidet til en EPCI-kontrakt (prosjektering, anskaffelser, bygging og installasjon).

– Vi kan fortsatt utvinne 400-500 millioner fat oljeekvivalenter fra feltet. Med dagens oljepris betyr det en verdiskapning på mellom 150 og 200 milliarder kroner. Feltet har i dag en utvinningsgrad på nesten 50 prosent, men vår ambisjon er å hente ut 60 prosent av hydrokarbonene i reservoarene før feltet må stenges ned, sier Randi Hugdahl, produksjonsdirektør for Åsgard-feltet.



Partnere i Åsgard lisensen er Equinor (operatør) 34,57 prosent, Petoro AS 35,69 prosent, Vår Energi AS 22,06 prosent og Total E&P Norge AS 7,68 prosent.