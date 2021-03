Sikter mot en kvart milliard på pumpeutstyr

– Det bør være mulig å omsette for en kvart milliard på roterende utstyr fra denne lokasjonen, sier Ståle Kyllingstad i IKM-gruppen i en kommentar.



Tirsdag ble det kjent at Ståle Kyllingstad-selskapet IKM Hydraulic Services slår seg sammen med Roxel Promech. Det nye selskapet vil hete IKM Promech, der IKM får en eierandel på 55 prosent.

Vokser raskere sammen

IKM Hydraulic Services er leverandør av hydrauliske systemer og mekaniske tjenester, mens Roxel Promech har spesialkompetanse på roterende utstyr – hovedsakelig pumper. Begge holder til på Sola utenfor Stavanger, og på sikt vil de samlokaliseres der.

– IKM Hydraulic Services’ basisorganisasjon og tilgangen til IKM som gruppe vil bidra til at det er mulig å vokse vesentlig raskere for selskapene enn hver for seg, sier Kyllingstad.

Synergier

Samtidig håpes det på synergier gjennom samarbeid med andre IKM-selskaper. IKM eier datterselskapet IKM Elektro, som også ligger på Sola.

– Det er store synergier mellom det nye IKM Promech og IKM Elektro som vi ønsker å utnytte. Jeg mener vi nå har alle forutsetninger til å bygge det mest komplette kompetansehuset i Norge på roterende utstyr, sier divisjonsdirektør Øystein Stjern i IKM i en kommentar.