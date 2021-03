Solstad Offshore har fått kontrakt på fire Platform Supply Vessels (PSV) for arbeid i den britiske Nordsjøen.

Total er arbeidsgiver og kontrakten varer i ett år for skipet «Normand Springer», med opsjon på ytterligere et år. Arbeidet starter innen få uker.

Equinors britiske filial har også gitt Solstad to kontrakter for samme type skip for drillearbeid i britiske havområder. «Normand Sitella» og «Sea Falcon» skal utføre arbeidet og kontrakten er på denne ene brønnen. Arbeidet starter i løpet av andre kvartal 2021.

Sist har Serica Energy i Storbritannia gitt Solstad en enbrønnskontrakt for «Normand Service». Kontrakter starter om få uker og skal gi støtte til jekk-opp-riggen «Maersk Resilient».