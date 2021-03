PGS-aksjen i taket etter rammeavtale med Equinor

-

– Dette er en ny måte å samarbeide med seismikkselskaper på. Vi beveger oss bort fra årlige anbud mot en mer langsiktig samarbeidsmodell. Dette vil gi økt forutsigbarhet og mer bærekraftige rater for leverandører i seismikkbransjen, som vanligvis er utsatt for betydelige konjunktursvingninger, sier anskaffelsesdirektør Peggy Krantz-Underland i Equinor i en melding fra selskapet.

Onsdag ble PGS og Shearwater tildelt rammeavtaler av Equinor for innsamling av såkalt 4D-seismikk på norsk sokkel.

Avtalene har en anslått verdi på til sammen rundt 700 millioner kroner.

Avtalene har i utgangspunktet en varighet på to år, med opsjoner på to ganger to år, og gjelder også for britisk sokkel.

I tillegg ble PGS tildelt en rammeavtale for innsamling av 4D-seismikk på Gullfaks-feltet, for inntil tre datainnsamlinger innen 2031.

– Vi opererer i en syklisk industri med lav visibilitet, og lange kontrakter styrker ordreboken og den finansielle forutsigbarheten i et utfordrende seismikkmarked, sier en tilfreds PGS-sjef Rune Olav Pedersen i en børsmelding fra selskapet.

– Positivt med «mer bærekraftige rater»

Kontraktene bidro til å sende PGS-aksjen rett i taket, og da Oslo Børs stengte var oppgangen på rundt 14 prosent.

– Kontrakten endrer ikke noe på våre estimater, men øker visibiliteten, noe som er positivt, sier analytiker Christopher Møllerløkken i Carnegie.

– DET ØKER VISIBILITETEN: Analytiker Christopher Møllerløken i Carnegie. Foto: Iván Kverme

– Men jeg legger merke til at Equinor bruker uttrykket «mer bærekraftige rater», og det er positivt at et oljeselskap som Equinor hjelper til med at det i hvert fall vil være to leverandører av tauet streamer-seismikk også fremover, legger analytikeren til.