Boa Offshore er tildelt en ny kontrakt for subseaskipet «Boa Deep C» i Asia, hvor det skal bistå på et subseaprosjekt i Thailandgulfen for oppdragsgiver Beacon Offshore.

Oppstart er i andre kvartal og ved utøvelse av opsjoner kan kontrakten vare til utgangen av 2021.

Det andre subseaskipet til Boa - «Boa Sub C» - fikk nylig en ny kontrakt med DEME Offshore innen havvind. Denne kontrakten starter også i andre kvartal og varer i minst 220 dager.