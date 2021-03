DNB, Swedbank, NIBC og Garantiinstituttet for eksportkreditt, Giek, har tiltrådt pantet i subsea- og konstruksjonsskipet.

Samtidig har eieren av skipet, som Solstad Offshore står for driften av - Maximus ltd. - saksøkt bankene og bedt om rettens medhold i at de ikke kan tiltre pantet og overta eierskapet.

Forvaltningsselskapet AGC Equity Partners, som eier 75 prosent av Maximus, fikk ifølge DN for en knapp uke siden beskjed om at bankene tar beslag i aksjene. Solstad eier 25 prosent i selskapet.

AGC Equity Partners' investeringsdirektør Magnus Valeberg kritiserer bankene for manglende interesse for å diskutere løsninger som kan gjøre eierne av skipet i stand til å betale restgjelden på 194 millioner dollar.

Fartøyet er det dyreste offshore serviceskipet som noensinne er bygd i Norge. Det kostet 385 millioner dollar, og ble finansiert gjennom en såkalt «sale and lease back»-avtale.

Det var leid ut på en lang kontrakt til Saipem, men i september i fjor terminerte det italienske oljeserviceselskapet kontrakten fire år før opprinnelig utløp.

I desember ble «Normand Maximus» sikret en fem måneder lang kontrakt i Sør-Amerika, men til en mye lavere rate enn Saipem betalte.