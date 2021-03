Restruktureringsplanen klar for Axxis

– Axxis har i dag kommet med et utkast til omstrukturering og implikasjoner for interessentene, som en del av prosessen, og forventer at planen skal være klar for en kreditoravstemming etter påske, sier Nina Skage, styremedlem i Axxis og en del av omstruktureringsteamet.

Axxis Geo Solutions søkte om konkursbeskyttelse den 16. februar, etter det ble klart at de ikke hadde klart å komme til enighet med alle kreditorene. Tirsdag la de frem skissene for selskapets omstrukturering. Det opplyser selskapet i en børsmelding.

Planen går ut på:

Tvungen gjeldsordning av selskapets usikrede gjeld.

Kontantoppgjør i størrelsesorden 5-20 prosent av utestående beløp; sluttprosent som skal bestemmes.

Kreditorer vil ha en opsjon på å konvertere sitt utestående krav til aksjer i selskapet. Konverteringen prisen vil bli satt til 0,5 kroner pr. aksje.

Sikret gjeld til eksportkreditt Norge antas avgjort i sin helhet gjennom et salg av Neptune Naiad og tilhørende utstyr.

Obligasjonslån i den grad verdien av de pantsatte eiendelene ikke skal inngå i tvangsgjelden bosetting.

Den foreslåtte planen vil bli finansiert gjennom å skaffe ny egenkapital. Det er et engasjert terminliste signert av a gruppe investorer som er villige til å injisere 17-20 millioner dollar i selskapet.

Axxis har også fått et alternativ forslag til restruktureringen, men mener det ikke er gjennomførbart.

– Selskapet har mottatt et alternativt forslag, som er nøye vurdert av selskapet sammen med sine rådgivere. Axxis anser forslaget ikke som gjennomførbart på grunn av et sett med juridiske, kommersielle og økonomiske årsaker, sier Skage.