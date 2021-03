Solstad-datter selger skip

Partrederiet International Offshore Services, et datterselskap av Solstad Offshore, har solgt AHTS-ene «Lady Astrid» and «Lady Caroline».

Levering av skipene til ny eier fant sted i dag 17. mars. Salget føres i regnskapet for første kvartal 2021.

Mandag ble det klart at bankene tok et av Solstads gigantiske skip «Normand Maximus». Solstad Offshore eier en fjerdedel av skipet.

Det viser seg at dette kan ha betydelig negativ effekt for selskapet.

«I dagens marked er det en risiko for at Normand Maximus Limited som befrakter ikke vil klare å finansiere et slikt kjøp eller andre krav, » skriver Solstad Offshore i kvartalsrapporten.