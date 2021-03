Bare to uker etter Petroleumstilsynet reagerte kraftig på et tidligere brudd på regelverket ved den Seadrill-driftede riggen West Mira, har det skjedd en alvorlig ulykke på nevnte rigg.

Et av påleggene Seadrill fikk for to uker siden, dreide seg om sikkerhetssituasjonen på West Mira. Fredag oppsto det nok en hendelse på riggen. Det var i en tråd på Finansavisens forum at nyheten ble fanget opp først.

Et «juletre» – en samling av ventiler, foringsrør og beslag som brukes til å regulere strømmen av rør i en oljebrønn – falt til havbunnen da en vaier røk under en senkeoperasjon i Nordsjøen, ifølge Petroleumstilsynet.

– Juletreet falt under operasjonen med å senke det ned til havbunnen. Det er omtrent 400 meters dybde i området, sier Petroleumstilsynets talsmann Øyvind Midttun til DN.

Selve brønnen er ifølge tilsynet sikret og det er verken meldt om fare for utslipp eller om personskader. Likevel ser tilsynet «svært alvorlig» på denne hendelsen.

– Å få en slik hendelse så kjapt på, er slett ikke bra. Seadrill må virkelig finne ut hva det er som gjør at de får så mange alvorlige hendelser på så kort tid, sier Midttun.

West Mira-riggen eies av Northern Ocean, men det en Seadrill-datter som har ansvaret for driften av riggen.

«Juletreet» falt fra om lag fem meter under overflaten og sank deretter 368 meter til havbunnen.

Northern Ocean falt 16,9 prosent mandag til 11,50 kroner.