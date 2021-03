Vantage har fått godkjent drift av Seadrill Partners-rigger

Vantage Drilling inngikk tidligere denne måneden en rammeavtale med Seadrill Partners som innebar å ta over driften av fire rigger som tidligere har vært operert av Seadrill.

Nå er avtalen også formelt godkjent av The U.S. Bankruptcy Court - Southern District of Texas, opplyser Vantage Drilling i en pressemelding.

Seadrill Partners tilfreds

Vantage Drilling tar dermed over driften av de to 2008-bygde boreskipene West Polaris og West Capella, samt de to halvt nedsenkbare boreriggene West Leo og West Sirus, bygget i 2013.

– Vi mener Vantages sterke «track record» og omdømme når det gjelder sikker og effektiv drift vil sette enhetene i posisjon til å sikre nye kontrakter og maksimere verdien for våre kunder og aksjonærer, sier konsernsjef John Roche i Seadrill Partners i pressemeldingen.

– Denne avtalen er et bevis på den tilliten som eiere og kunder har til Vantage, sier Vantage-sjef Ihab Toma i den samme meldingen.

Vantage Drilling har fra før en flåte bestående av to ultradypvanns boreskip og fem moderne oppjekkbare borerigger (jack-ups).

Odfjell kan få én

Avtalen er kommet i stand i forbindelse med at Seadrill Partners gjennomgår en omfattende restrukturering og er under konkursbeskyttelse.

De resterende riggene ligger an til å bli driftet av Diamond Offshore, samt Odfjell Drilling, som har vært i forhandlinger om å få ta over driften av den halvt nedsenkbare boreriggen West Aquarius. Planen er å klargjøre denne riggen for norsk sokkel. Den ligger i dag i opplag i Canada.