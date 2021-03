Milliardkontrakt til BW Offshore

BW Offshore er tildelt en kontrakt av Santos, opplyses det i en børsmelding.

Den omfatter levering av en FPSO til Barossa-gassfeltet offshore Darwin i Australia.

Den faste delen av kontrakten er på 15 år, og har en verdi på 4,6 milliarder dollar. Kontrakten omfatter også en opsjon på forlengelse i ytterligere ti år.

BW Offshore vil være ansvarlig for prosjektering, anskaffelse, konstruksjon, installasjon og drift av FPSOen.

Finansiering

FPSOen skal ha en gassprosesseringskapasitet på opptil 800 millioner standard kubikkfot pr. dag, og designkapasitet på 11.000 fat kondensat pr. dag. Den første gassproduksjon ventes i løpet av første halvdel av 2025.

Prosjektkapitalen er på rundt to milliarder dollar, og vil bli finansiert av banker og egenkapitalpartnere i kombinasjon med BW Offshore. Det vil også mottas rundt en milliard dollar i forhåndsbetalt leie i løpet av byggeperioden.

Et banksyndikat vil gi 14 årig gjeldsfinansiering for både bygg- og driftsfasen. BW Offshore and internasjonale infrastrukturegenkapitalpartnere vil bidra med henholdsvis 51 og 49 prosent av egenkapitalen til prosjektet.