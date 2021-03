Borr Drilling sikret kontrater for 410 mill.

Borr Drilling har inngått kontrakter for tre av sine rigger.

Ifølge riggselskapet vil kontraktene øke ordreboken med rundt 590 dager og 48 millioner dollar, tilsvarende i overkant av 410 millioner kroner.

Nyheten sendte Borr Drilling-aksjen opp 4 prosent på Oslo Børs onsdag ettermiddag.

– Dette er positivt og gir bedre visibilitet for 2021, men det er ikke nok til at det gir noe utslag i estimatene, sier analytiker Magnus Olsvik i Kepler Cheuvreux.

Blanding av nytt og forlengelser

En av kontraktene er en intensjonsavtale for riggen Natt, som skal jobbe for en ikke navngitt kunde i Nigeria i direkte forlengelse med eksisterende kontrakt. Kontrakten starter opp i april og varer i 150 dager.

Videre er den tidligere intensjonsavtalen for Prospector 1 blitt til en endelig avtale med Neptune. Den gjelder for fire brønner, pluss opsjoner.

Riggen har i tillegg sikret seg en kontrakt for boring av tre brønner for Tulip i Nederland. Det betyr at Prospector 1 har jobb ut 2021.

«Selskapet ser gode muligheter for å holde riggen i jobb inn i tredje kvartal 2022 hvis alle opsjoner benyttes,» skriver Borr Drilling i en børsmelding.

Riggen Gunnlod har fått en forlengelse av kontrakten med PTTEP i Malaysia med ytterligere åtte brønner. Det vil holde riggen beskjeftiget frem til september i år.

Kunden har i tillegg ytterligere én opsjon, og erklæres denne vil riggen ha arbeid ut året.