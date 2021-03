Meglerhus mener aksjen kan stige 46 prosent

RBC Capital Markets har gjenopptatt dekning av Aker Solutions. Ifølge Bloomberg har det resultert i en outperform-anbefaling og et kursmål på 20 kroner.

Onsdag sluttet aksjen på 13,69 kroner, opp 1,9 prosent. For at kursmålet skal innfris må aksjen stige ytterligere 46 prosent.

Gjennomsnittlig kursmål på Aker Solutions er ifølge Bloomberg 17 kroner.

For en uke siden ble det kjent at Aker Solutions har inngått en intensjonsavtale med Heerema Marine Contractors for demontering og resirkulering av tre offshoreplattformer på Heimdal og Veslefrikk-feltene. Kontrakten har en «betydelig» størrelse, som ifølge selskapet selv vil bety at verdien ligger på mellom 200 og 700 millioner kroner.