Floatel fikk kuttet gjelden med 5 mrd.

Onsdag ettermiddag meldte Floatel at selskapet er kommet til enighet med aksjonærer, banker og obligasjonseiere og dermed er i mål med restruktureringen av balansen.

Løsningen innebærer at gjelden kuttes med 610 millioner dollar, tilsvarende 5,24 milliarder kroner.

Selskapet har også forbedret likviditeten gjennom å ha sikret seg en såkalt revolverfasilitet på 100 millioner dollar.

Det svenske selskapet beholder sine fem boligrigger etter restruktureringen.

«Selskapet går ut av restruktureringsprosessen godt posisjonert for å by på nytt arbeid etter hvert som markedet tar seg opp», skriver Floatel i en børsmelding.

Milliardgjeld

Med milliardgjeld i et svakt marked for boligrigger, innledet Floatel diskusjoner med sine kreditorer i 2019 og stoppet alle rente- og avdragsbetalinger.

Ved utgangen av andre kvartal i fjor, som er siste tilgjengelige kvartalsrapport, hadde Floatel en rentebærende gjeld på 839 millioner dollar, tilsvarende 7,2 milliarder kroner, og negativ egenkapital.

Konkurrenten forhandler fortsatt

Floatel er selskapet som mot slutten av hadde Floatel planer om å slå seg sammen med sin største konkurrent – norske Prosafe.

Dette fikk de imidlertid ikke godkjennelse til, hverken av norske eller britiske konkurransemyndigheter, og fusjonsplanene ble forkastet for et drøyt år siden.

Prosafe jobber selv med en restruktureringsløsning og er i forhandlinger med sine långivere. Ved utgangen av 2020 hadde selskapet en gjeld på 11,6 milliarder kroner og negativ egenkapital.

Selskapet har varslet at det med en eventuell restruktureringsløsning vil måtte forventes at en betydelig del av gjelden blir omgjort til egenkapital, noe som sannsynligvis vil føre til at dagens aksjonærer sitter igjen med lite eller ingenting.