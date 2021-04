Seadrill-rigg ute i 2-3 uker

Tidligere denne uken omtalte vi boreriggen West Mira, som sist fredag mistet et såkalt juletre – brønnventil – som skulle senkes ned på en brønn på Nova-feltet i Nordsjøen.

En wire røk fem meter under havoverflaten, og juletreet sank og la seg på 368 meters dyp.

Kommunikasjonsdirektør Ian Cracknell i Seadrill skrev i en e-post til Finansavisen at selskapet tok hendelsen svært alvorlig, og at et team var mobilisert for å støtte undersøkelser på riggen.

Ifølge en oppdatering fra Northern Ocean fredag etterforskes hendelsen av Seadrill og kunden Wintershall, og partene er enige om en plan for å sikre utstyret.

Basert på nåværende plan venter Northern Ocean at riggen vil gjenoppta arbeidet innen midten av april.