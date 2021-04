Spår massivt tap fra nedetid

Forrige fredag rykket det John Fredriksen-kontrollerte riggselskapet Northern Ocean ut med et varsel til markedet: En vaier på Northern Ocean-riggen «West Mira» hadde røket i forbindelse med at produksjonsutstyr på oljefeltet Nova skulle senkes ned til havbunnen.

Dette førte til at utstyret falt ukontrollert 400 meter under vann.

Basert på foreløpige undersøkelser venter Northern Ocean at «West Mira» skal være tilbake i drift i midten av april, avhengig av «værforhold og andre faktorer som kan oppstå».

– Dette er en alvorlig hendelse for Northern Ocean, sier analytiker Magnus Olsvik i Kepler Cheuvreux.

Han estimerer at Northern Ocean vil kunne tape så mye som 10 prosent av samlet driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) for 2021 som følge av nedetiden på boreriggen «West Mira».

Ifølge Olsvik utgjør 10 prosent av EBITDA for 2021 om lag 8 millioner dollar.

I 2020 hadde Northern Ocean en EBITDA på 6 millioner dollar. Det ventes riktignok økte inntekter fra selskapet i 2021 ettersom søster-riggen West Bollsta kom i arbeid sent i fjor.

Ulykkesfugler

Det er ikke første gang Northern Ocean har problemer med «West Mira», og Petroleumstilsynet har flere ganger gitt pålegg til Seadrill, som drifter riggen. Også søsterriggen «West Bollsta» har vært i hardt vær og fikk senest 5. mars i år pålegg fra samme tilsynsorgan.

– Det har vært veldig mange hendelser på riggen siden oppstart. Kan det skje flere ting? Hva gjør selskapet for å fikse dette? Det er åpenbart risiko for mer nedetid senere, og dette skaper usikkerhet, sier Olsvik i Kepler Cheuvreux.

Olsviks beregninger tar utgangspunkt i at det ikke blir betalt noen dagrate for dagene riggen er ute av drift, og at den er tilbake i fullt arbeid fra midten av april.

FORTSATT KJØP: Analytiker Magnus Olsvik ser alvorlig på ulykken, men mener fortsatt man bør eie Northern Ocean-aksjen. Foto: Foto: Iván Kverme

Det mest essensielle er om kunden Wintershall Dea kan forhandle seg frem til en lavere dagrate på bakgrunn av hendelsene med riggen, eller i verste fall terminere kontrakten, ifølge Olsvik.

– Slike ting som dette skaper usikkerhet rundt driften fremover, sier han.

Kursrekyl

Northern Ocean-aksjen falt nesten 13 prosent da ulykken ble kjent mandag denne uken. Aksjen hentet inn mye fredag, med en oppgang på 6 prosent. Olsvik tror oppgangen skyldes klarhet i rundt når riggen kan være tilbake i arbeid.

– Det fjerner en del av usikkerheten, sier han.

Olsvik har en kjøpsanbefaling og et kursmål på 20 kroner på Northern Ocean-aksjen.

– Selv om verdsettelsen fortsetter å være attraktiv, gir denne ulykken risiko for reduserte dagrater, sier han.

Sannsynligheten for at Wintershall Dea terminerer avtalen med Northern Ocean er imidlertid lav, tror analytikeren.

– Wintershall Dea har veldig få alternativer å velge mellom av rigger med de nødvendige spesifikasjonene, sier Olsvik.