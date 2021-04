DOF får en måned til

Stillstandsavtalene mellom DOF Subsea og obligasjonseiere er forlenget med en måned, fremgår det av en melding fra DOF-konsernet søndag kveld.

Avtalene, som tidligere løp til 31. mars, har nå en varighet til 30. april.

«Vi er fortsatt i diskusjoner med kreditorene om en langsiktig løsning, og er selvsagt avhengig av en stillstandsperiode frem til en slik løsning er klar», sa konsernsjef Mons Aase i DOF da offshorerederiet la frem regnskapet for fjerde kvartal i slutten av februar.

DOF har i flere omganger fått fritak fra å betale renter og avdrag for store deler av gjelden – gjennom en såkalt stillstandsavtale. I januar ga et flertall av de sikrede långiverne rederiet et slikt fritak ut april.

I stillstandsavtalen med obligasjonseierne har DOF opsjon på forlengelse ut juni.