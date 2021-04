Maersk Drilling tildelt Aker BP-kontrakt

Maersk Drilling er tildelt en kontrakt med Aker BP for jack-up-riggen Maersk Reacher, opplyses det i en melding.

Kontrakten omfatter arbeid på Valhall-feltet offshore Stavanger, og har en fast verdig på cirka 33,4 millioner dollar.

Det er forventet oppstart i juli 2021. Varigheten på kontrakten er på 270 dager, med opsjon på ytterligere 90 dager.

– Vi er glade for å få denne kontrakten som får Maersk Reacher tilbake til Valhall, der den sist ble brukt som innkvarteringsrigg. Denne nye kontrakten for å hjelpe til med brønnintervensjon, stimulering og innkvartering vil ikke utnytte riggens fulle boreegenskaper, men vi er sikre på at vi kan bygge på vår erfaring med Aker BPs jack-up allianse og arbeide for å gi økt effektivitet også i denne sammenhengen, sier driftsdirektør i Maersk Drilling, Morten Kelstrup, i en kommentar.