Oljeserviceselskap bekrefter milliardkontrakt

23. mars meldte BW Offshore om at det var tildelt en ny kontrakt av energiselskapet Santos som omfattet levering av en flytende plattform (FPSO) til Barossa-gassfeltet offshore Darwin i Australia.

Den faste delen av kontrakten er på 15 år, har en verdi på 4,6 milliarder dollar, og kontrakten omfatter også en opsjon på forlengelse i ytterligere ti år.

I en børsmelding tirsdag morgen fremgår det at BW Offshore at Santos og dets partnere har tatt en Final Investment Decision (FID) for utvikling av Barossa-gassfeltet. Det bekrefter BWOs kontrakt for levering av FPSO til feltet og at den er effektiv fra 30. mars 2021.

BW Offshore vil være ansvarlig for prosjektering, anskaffelse, konstruksjon, installasjon og drift av FPSO, og den første gassproduksjonen fra FPSO forventes i første halvdel av 2025.