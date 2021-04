Halliburton-avtale for Optime Subsea

I en pressemelding sendt ut fra Halliburton onsdag kommer det frem at de inngår et strategisk samarbeid med oljeserviceselskapet Optime Subsea. Alliansen inngås for å kunne benytte Optimes fjernstyringssystemer (ROCS) på Halliburtons løsninger.

Selskapene vil også samarbeide med å tilby tilby intervensjons- og workover-kontrollsystemtjenester som utnytter Optimes SCILS-teknologi (Subsea Controls and Intervention Light System).

Som en del av avtalen vil Halliburton tilby Optimes teknologi som en tjeneste på tvers av sin globale portefølje.