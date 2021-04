Magseis Fairfield tildelt kontrakt i Mexicogolfen

Seismikkselskapet Magseis Fairfield er tildelt en kontrakt i Mexicogolfen av et multiklient-selskap, skriver selskapet torsdag morgen.

Oppdraget vil ta omtrent fire måneder, og vil bli utført i 2021 ved bruk av selskapets «ZXPLR»-dypvanns OBN-teknologi.

«Denne kontrakten viser at Mexicogolfen fortsetter å være et kjerneområde for våre tjenester og representerer et veldig meningsfylt i tillegg til ordreboken vår for 2021», sier administrerende direktør Carel Hooijkaas i Magseis Fairfield i meldingen.