TGS pløyer ny mark «down under»

TGS har startet reprosessering av Kyranis 3D, skriver selskapet på sine hjemmesider mandag.

Kyranis 3D er en multiklient-undersøkelse som dekker blokker i letelisenser offshore Timor-Leste og Australia – totalt over 9.000 kvadratkilometer.

Undersøkelsen vil omfatte bilder av PSDM-kvalitet (pre-stack depth migration) for første gang i et område som nylig ble gjenåpnet for leting etter ratifisering av Maritime Boundary-traktaten.

Reprosesseringen er støttet av industrien, og fast track-leveranser ventes i fjerde kvartal 2021, med endelige leveranser i andre kvartal 2022.