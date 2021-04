Stillstandsavtale for Polarcus

Etter å ha vært i forhandler med långiverne, har Polarcus har inngått en stillstands- og oppgjørsavtale, hvor kreditorene må avstå fra å utøve ytterligere sikkerhetsinteresser over Polarcus-konsernet eller deres eiendeler. Det opplyser selskapet i en børsmelding onsdag.

Etter at Polacus Griup har gjennomført visse betingelser, blant annet et pålegg fra en domstolen på Cayman Islands, vil kreditorene godta å å frigi Polarcus Group fullstendig fra alle krav og alle gjenværende sikkerhetsinteresser, med unntak av visse krav i tre av datterselskapene.

Polarcus sier at de forventer at alle forhold vil være oppfylt i løpet av 2. kvartal i år.

Under de rådende forholdene mener selskapet at det er best at handel med Polarcus-aksjen forblir suspendert.