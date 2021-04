Prosafe må ut med 465 mill. i rettsstrid med Westcon

Prosafe mente kostnadsoverskridelsene skyldtes ombyggings- og prosjekteringsfeil fra verftet, retting av verftets egne feil, timebetaling for pauser som de verftsansatte hadde hatt og andre kostnader som ikke vedrørte riggselskapet.

Westcon hevdet på sin side at det ikke krevde mer enn det skulle, og avviste at det var tatt betalt for feil verftet selv hadde gjort.

Lagmannsretten er i sin dom enstemmig kommet til at det ikke var grunnlag for å sette ned sluttregningen for Prosafe.

«Kostnadsveksten skyldtes forhold byggherren (Prosafe, red.anm) måtte bære risikoen for, blant annet tilgjengelig byggetid, betydelig volumvekst og forsinket prosjektering. Etter konkret avtaletolking ble det også lagt til grunn at vederlaget var beregnet korrekt, slik at verftet hadde krav på å få betalt i tråd med sluttfakturaen,» skriver Gulating Lagmannsrett i dommen.

Prosafe hadde i retten fremsatt tilbakebetalingskrav på 300 millioner kroner og erstatningskrav på 213 millioner kroner. Reelt sett beløp dermed tvistesummen seg til rundt 800 millioner kroner med tillegg av renter.

Milliardombygging

Det var sommeren 2014 at Prosafe skrev under en avtale med Statoil om å leie ut boligriggen som et støttefartøy for boreoperasjoner på Oseberg-feltet. Det innebar en ombygging, som selskapet ventet at ville koste i underkant av 600 millioner kroner.

Etter at Westcon hadde gjennomført en prosjektstudie ble partene imidlertid enige om at ombyggingen ville beløpe seg til 1,1 milliarder kroner. I tillegg kom tilleggsordrer fra Prosafe, som retten anslo til 250 millioner kroner.

Regningen ble derimot på 1,8 milliarder kroner, noe Prosafe motvillig betalte.

Westcon krevde ytterligere 300 millioner kroner, men det ville ikke riggselskapet betale. I stedet krevde Prosafe å få nedsatt regningen med vel 600 millioner kroner, hvilket innebar tilbakebetaling av cirka 300 millioner, i tillegg til forsinkelseskompensasjon.

Dermed gikk Westcon rettens vei, men det var Prosafe som fikk innfridd kravene sine i Stavanger Tingrett.

Denne dommen ble imidlertid anket av både Westcon og Prosafe, og behandlingen i Gulating Lagmannsrett startet i fjor høst.

For Westcon har saken vært svært viktig. Finansavisen har tidligere skrevet at over halvparten av egenkapitalen i verftsgruppen kunne ryke dersom lagmannsretten opprettholdt tingrettens dom.