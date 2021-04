Oljeserviceselskap blir forskningspartner

Seismikkselskapet Magseis Fairfield har søkt og blitt godkjent som partnere i Center for Geophysical Forecasting (CGF), et av Norges forskningsråds finansierte sentre, som er vert for Norsk universitet for vitenskap og teknologi (NTNU), ifølge en børsmelding.

«Vi erkjenner at geofysisk erfaring fra olje- og gassindustrien vil spille en nøkkelrolle for å legge til rette for energiovergangen. Vi ser på dette som en god mulighet til å samarbeide med våre kunder og andre partnere for å videreutvikle løsninger innen fornybarområdet», uttaler konsernsjef Carel Hooijkaas.