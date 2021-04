Over og ut for 45-åring

BW Offshore har inngått en avtale om å selge det flytende produksjons- og lagringsskipet (FPSO) «Berge Helene» til opphugging og gjenvinning, opplyser selskapet.

Salgsprisen estimeres til 16 millioner dollar – cirka 133 millioner kroner.

Skrapingen skal gjøres ved Priya Blue-verftet i India og vil bli utført i henhold til Hong Kong-konvensjonen. Denne konvensjonen ble vedtatt i 2009 og gjelder «sikker og miljømessig forsvarlig resirkulering av skip».

Uten jobb

«Berge Helene» er år 45 år gammel og har ligget i opplag i Singapore siden august 2018.

FPSO-en, med en kapasitet på 274.333 tonn, ble bygget i Frankrike i 1976 og konvertert til FPSO i Singapore i 2005. Den har en lengde på 372 meter, bredde på 52 meter og dybde på 27,4 meter.

Grieg Green er valgt av BW Offshore til å følge opp opphuggingen og det indiske verftets overholdelse av miljø- og sikkerhetsreglene.

BW Offshore vil betale en egen gjenvinningsbonus til verftet ved gjennomføring, for å sikre at opphuggingen og gjenvinningen går sikkert og miljøvennlig for seg.



Planlagt skraping

Tidligere i år var «Berge Helene» blant fartøyene som inngikk i en runde med større nedskrivninger i BW Offshore, som følge av markedsvolatilitet og usikkerhet rundt oljeprisen.

Senere sa finansdirektør Ståle Andreassen at BW Offshore har flere FPSO-er enn selskapet trenger og at det var på tide å selge eller skrape.