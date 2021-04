Kepler Cheuvreux ber investorer se etter andre investeringsmuligheter

Kepler Cheuvreux nedgraderer PGS fra hold til salg og nedjusterer samtidig kursmålet fra 4,7 til 4,5 kroner.

«Flere indikatorer tyder på at vi er i begynnelsen av et oppsving i markedet, men skipsmånedene som ble booket fra første kvartal var fortsatt 30 prosent lavere enn i 2019», skriver Kepler Cheuvreux ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset minner om at PGS vil måtte håndtere gjelden som forfaller om et år.

Kepler Cheuvreux tror aksjen fortsatt vil være volatil og beskriver den som et spill på oljeprisen og seismikk. Ifølge TDN Direkt anbefaler analytikeren investorer å se etter andre muligheter innen energisektoren.

Torsdag presenterte PGS sine kvartalstall. I første kvartal 2021 hadde selskapet inntekter på 132 millioner dollar, ned fra 173 millioner i fjerde kvartal og 168 millioner dollar i første kvartal i fjor. Resultat før skatt endte på minus 35,9 millioner dollar, mot et negativt resultat på 115,3 millioner dollar for et år siden.

Regnskapstallene var langt på vei kjent ettersom PGS kom med en markedsoppdatering i forrige uke.

Torsdag falt aksjen 6,5 prosent og fredag ved lunsjtider omsettes aksjen for 5,0 kroner, ned ytterligere 6,6 prosent.

PGS (Millioner dollar) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 132,2 168,3 Driftsresultat –13,9 80,5 Resultat før skatt –35,9 –115,3 Resultat etter skatt –39,1 –117,5