Fredriksen kjøper Hitecvision-selskap

Archer har vunnet flere kontrakter innen brønnintervensjon i år, og nå vokser selskapet også gjennom oppkjøp.

Det John Fredriksen-dominerte oljeserviceselskapet har signert en avtale med Hitecvision-eide Moreld om kjøp av selskapet Deepwell. Deepwell er et brønnintervensjonsselskap med en omsetning på 355 millioner kroner i fjor og rundt 200 ansatte.

– Dette vil sikre Archer tilgang til en moderne flåte av elektriske "wireless-enheter" og tilgang til det fartøysbaserte markedet for lett brønnintervensjon, sier Archer-sjef Dag Skindlo i en børsmelding fra selskapet mandag.

ARCHER-SJEFEN: Dag Skindlo. Foto: Archer

Avtalen betinges av blant annet due diligence og regulatoriske godkjennelser.

Har vunnet brønnkontrakter

Archer har vunnet flere kontrakter innen brønnintervensjon på norsk sokkel den seneste tiden, og har økt markedsandelen til over 50 prosent.

Blant annet vil Archer overta Deepwells «wireline services»-oppdrag for Equinor 1. mai.

Tidligere denne måneden ble Archer tildelt en fem år lang rammeavtale for brønnintervensjon med ConocoPhillips. Kontrakten har en verdi på rundt 1 milliard kroner, og i tillegg kommer eventuelle opsjoner.

For drøye to måneder siden ble selskapet også tildelt en femårig kontrakt av Equinor for samme type tjenester i Nordsjøen, i samarbeid med Welltec og Schlumberger. Denne kontrakten har en samlet verdi på rundt 2,5 milliarder kroner.

Innen brønnintervensjon i Norge har Archer en samlet ordrebok på 3,5 milliarder kroner.

Før oppkjøpet av Deepwell lå Archer an til å tredoble inntektene sine i brønnintervensjonssegmentet til 700 millioner kroner i løpet av året.

Venter bedre driftsresultat

Archer var gjeldstynget og fikk som alle andre merke nedturen som kom i 2014.

Etter dette har selskapet gjort en «ryddejobb» og kuttet 35 prosent av gjelden og hatt jevn vekst siden 2016, med positiv kontantstrøm etter investeringer og renter.

Ifølge konsernsjefen fortsetter den positive utviklingen også i år.

Tidligere i år guidet selskapet at driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) vil bli 10–20 prosent høyere i år enn i fjor. Kontantstrømmen ventes å være positiv, og gjelden vil bli redusert ytterligere.

– Mye skyldes nok at vi hovedsakelig opererer innen brownfield – på eksisterende felt. Vi er ikke så avhengige av nybygg eller å finne ny olje, uttalte Skindlo til Finansavisen tidligere denne måneden.

Archer-aksjen steg et par prosent på børsen mandag ettermiddag. Hittil i år har aksjen steget 70 prosent, og de seneste seks månedene er den opp 128 prosent.