Oljeservicegigant snudde til underskudd

Saipem fikk i første kvartal et justert driftsresultat på minus 34 millioner euro, mot et overskudd på 83 millioner i samme periode i fjor, viser ferske tall fra oljeserviceselskapet.

Omsetningen gikk tilbake fra 2,17 til 1,62 milliarder euro. Justert nettoresultat viser minus 105 millioner euro, mot pluss 9 millioner i første kvartal i fjor, ifølge TDN Direkt.

I rapporten viser Saipem til coronakrisen, lavere aktivitet og prosjektutsettelser.

Selskapet viser imidlertid også til at det i løpet av perioden sikret nye kontrakter verdt rundt 1,6 milliarder euro, som er omtrent like mye som selskapet bokførte i inntekter i kvartalet. Ordrereserven er nå på mer enn 25 milliarder euro – og er ifølge selskapet godt diversifisert.

Mosambik

I rapporten viser Saipem dessuten til meldingen fra Total denne uken, der det erklæres force majeure på et LNG-prosjekt i Mosambik, på grunn av sikkerhetssituasjonen nord i provinsen Cabo Delgado.

Selskapet viser til at prosjektet representerer rundt 4 milliarder euro av ordrereserven, hvorav rundt 1,4 milliarder gjelder arbeider fra 1. april og ut året, men understreker at det er for tidlig å vurdere eventuelle finansielle effekter fra situasjonen i Mosambik.