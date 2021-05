Ser tidlige tegn på bedring i rigg

Valaris tapte penger i første kvartal, men har snudd driften fra minus til pluss.

Selskapet, som er på vei ut av konkursbeskyttelse, ser at en bedring i riggmarkedet er på vei etter covid-19-nedturen i fjor.

– Vi begynner å se tidlige tegn til oppgang i etterspørselen, sier konsernsjef Tom Burke i selskapets kvartalsrapport.

Dette har også ført til at Valaris har reaktivert rigger i kvartalet.

Nedskrivninger

Valaris hadde inntekter på 307 millioner dollar, opp fra 297 millioner i foregående kvartal.

Justert for spesielle poster fikk riggselskapet et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 28 millioner dollar, mot -10 millioner i foregående kvartal.

Resultatet før skatt ble imidlertid tynget av store nedskrivninger også i første kvartal – denne gang på 757 millioner dollar knyttet til to flytere.

Kvitter seg med gjeld

Valaris, som er et resultat av fusjonen mellom riggselskapene Ensco og Rowan for to år siden, slet lenge med høy gjeld i et dårlig riggmarked. I fjor ble det tatt under rettslig konkursbeskyttelse og har siden jobbet med en omfattende restrukturering. Tidligere i år ble det enighet med kreditorene om en løsning, og selskapet venter å komme ut av konkursbeskyttelsen nå i andre kvartal.

Da vil Valaris ha kvittet seg med 7,1 milliarder dollar i gjeld, tilsvarende hele 60 milliarder kroner, og samtidig få tilført 4,4 milliarder kroner i friske penger.

Valaris (Mill. USD) 1.kv/21 1.kv/20 Driftsinntekter 307,1 296,5 Driftsresultat −846,1 −157,3 Resultat før skatt −875,9 −182,6 Resultat etter skatt 907,6 −69,1