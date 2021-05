Reduserte tapene med 300 millioner

SE DIREKTE Kl 09: Webcast fra kvartalspresentasjonen



Akers investeringsselskap Akastor kunne i første kvartal rapportere en omsetning på 201 millioner kroner, ned 25 prosent fra 270 millioner kroner på samme tid i fjor. I kvartalsrapporten forklarer selskapet de reduserte driftsinntektene med lavere aktivitet i datterselskapet AGR.

I første kvartal hadde AGR en omsetning på 177 millioner kroner, ned fra 217 millioner i fjorårets første kvartal.

Akastor (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 201 270 Driftsresultat -37 -11 Resultat før skatt -65 -352 Resultat etter skatt -105 -407

Driftsresultatet endte på minus 37 millioner kroner, mot minus 11 millioner kroner i første kvartal 2020.

Tremåneders perioden endte med et nettotap på 105 millioner kroner, mens selskapet i samme tidsrom året før hadde tapt 407 millioner kroner.

Akastor Investeringsselskap innen oljeservice med hovedkontor på Fornebu i Bærum.

Konsernsjef er Karl Erik Kjelstad.

Ble etablert i 2014 etter utskillelse fra Aker Solutions.

Største aksjonær er Aker Kværner Holding.

Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en ordrereserve på 2,5 milliarder kroner, etter et ordreinntak på 949 millioner. Brorparten av ordreresrven tilhører MHWirth som er i ferd med å skilles ut.

MHWirth ute av totalen

Akastor-sjef Karl Erik Kjelstad trekker spesielt frem avtalen med Baker Hughes som ble kjent i mars som kvartalets høydepunkt. Akastor og oljservicegiganten Baker Hughes går sammen om et joint venture, hvor Akastors største porteføljeselskap, borepakkeentreprenøtren MHWirth og og Baker Huges’ Subsea Drilling System slås sammen.

Partene skal eie joint venturet med en halvpart hver, og allerede da det ble kjent i mars sa Kjelstad at det kan bli aktuelt å børsnotere selskapet i løpet av ett til tre år. Under torsdagens kvartalspresentasjon sa Kjelstad at sammenslåingen er ventet sluttført i løpet av tredje kvartal.

– Fokuset være på å få det sammenslåtte selskapet klart for børsnotering raskest mulig, sa Kjelstad.

Som følge av avtalen med Baker Hughes er MHWirth i første kvartal klassifisert som holdt for salg og holdt utenom det øvrige regnskapet.

Sammenlignet med første kvartal i fjor har MHWirth halvert inntektene, fra rett i underkant av 1,2 milliarder kroner til 591 millioner kroner. Driftsresultatet i datterselskapet endte på minus 32 millioner, ned fra 82 millioner i første kvartal 2020.

