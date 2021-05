- Vi ser fremover med optimisme om oppgang i ny ordreflyt i olje- og gassektoren, i tillegg til fortsatt sterk vekst i vår godt etablerte offshore vind-virksomhet, sier konsernsjef John Evans i Subsea 7 i selskapets kvartalsrapport torsdag.

SUBSEA 7-SJEF: John Evans. Foto: Subsea 7

Det sprutet ikke av Subsea 7s ordreinngang i årets første kvartal.

Selskapet vant nye oppdrag for 800 millioner dollar, noe som tilsvarer en såkalt book-to-bill på 0,8. En book-to-bill under 1 betyr at ordreboken krymper.

Ved utgangen av kvartalet var ordreboken på 6 milliarder - litt ned fra foregående kvartal. Av dette er 30 prosent ordrer innen fornybar energi.

Gradvis bedring

Subsea 7 mener imidlertid at utsiktene for tildelinger av olje- og gassprosjekter gradvis bedret seg i første kvartal, selv om anbudsaktiviteten i hovedsak skjer i visse regioner.

Selskapet ser en bedring både i Brasil og Norge, i tillegg til mindre prosjekter i Mexicogulfen, der offshore-fasen i de nye kontraktene som kan bli tildelt vil ha oppstart først sent i 2023 og fremover.

Selskapet gjør imidlertid ingenting med sine prognoser, og opprettholder forventningene om høyere inntekter og EBITDA i år enn i fjor, samtidig som det ventes et positivt driftsresultat.

- Selv om vi opplevde et relativt stille kvartal med tanke på annonsering av nye ordrer, er ordrereserven fortsatt robust, og anbudsaktiviteten for olje- og gassprosjekter har bedret seg i enkelte deler av verden, hvor flere kontrakter ventes å bli tildelt de kommende månedene, sier Evans.

Vekst i inntekter og driftsresultat

Subsea 7 hadde inntekter på nesten 1 milliard dollar i årets første kvartal, opp fra 751 millioner i tilsvarende kvartal året før.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA), justert for spesielle poster, ble på 102 millioner dollar, tilsvarende en EBITDA-margin på 10 prosent.

Det er opp fra en EBITDA på 68 millioner dollar i samme kvartal i fjor, noe som tilsvarer en vekst på 50 prosent det seneste året.

Dermed tilfredsstilte selskapet forventningerne. På forhånd ventet analytikerne inntekter på 957 millioner dollar og en EBITDA på 104 millioner, ifølge estimater fra Subsea 7.

Nedskrivninger på 110 millioner dollar bidro imidlertid til å sende driftsresultatet (EBIT) svakt i minus.

Selskapet har en sterk balanse, med en netto kontantbeholdning på 74 millioner dollar og tilgjengelig likviditet på i overkant av 1 milliard dollar.

Subsea 7 (Mill. USD) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 996,4 750,6 Driftsresultat -8,9 -49,0 Resultat før skatt 2,5 -33,3 Resultat etter skatt 0,8 -37,6