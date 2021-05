Amerikanere firer flagg i PGS

Board of Regents of the University of Texas Systems solgte i perioden 29. mars-29. april drøyt 19,3 millioner aksjer i PGS, går det frem av en flaggemelding.

Amerikanerne er dermed nede i knappe 38 millioner aksjer i selskapet, noe som tilsvarer 9,64 prosent eierandel.

PGS-kursen har i perioden svingt mellom 4,86 og 6,91 kroner, slikt at universitetet fikk mellom 94 og 133 millioner kroner for aksjene sine.

PGS sluttet på 5,94 kroner i torsdagens handel på Oslo Børs, etter å ha steget 5,1 prosent.