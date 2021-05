Tapte så det sang i mars

John Fredriksens riggselskap Seadrill søkte 11. februar i år om beskyttelse under den amerikanske konkurslovgivningen Chapter 11 i Texas.

I et ferskt regnskap sendt inn til retten letter selskapet på sløret om hvordan det har stått til med driften siden da. Fasiten viser at restruktureringen er et gigantisk pengesluk.

De siste 18 dagene av februar var underskuddet 22,2 millioner dollar, før det i mars økte til 220,3 millioner dollar. Det tilsvarer 1,83 milliarder kroner.

196 millioner dollar av mars-underskuddet er kostnader forbundet med Chapter 11-prosessen.



Inntektene økte fra 49 millioner dollar i februar til 75,2 millioner dollar i mars. Økningen må imidlertid sees i sammenheng med at regnskapet for februar kun viser status fra 11. februar.

DN omtalte saken først.

Restrukturering

Seadrill foreslo i begynnelsen av april at bankgjeld for vel 4,8 milliarder dollar - cirka 41 milliarder kroner - slettes og at selskapet drives videre med en gjeld på 750 millioner dollar.

Gjeldsreduksjonen tilsvarer 86,5 prosent og fremgår av et restruktureringsforslag som selskapet ved inngangen til påskehelgen leverte til Chapter 11-domstolen i Houston.

Hvis bankene og hedgefondene som har kjøpt deler av bankgjelden på billigsalg ettergir det vesentlige og overtar Seadrill, betyr det at långiverne gjenvinner 27-31 prosent av sine krav.

Det viser en beregning Seadrill og rådgiverne i Chapter 11-prosessen har gjort basert på den gjenværende kontraktsmassen, likviditeten i de riggeiende datterselskapene og de anslåtte verdiene på riggflåten.

Nylig bekreftet selskapet en kjempekontrakt på inntil 8 år for boreskipet «West Saturn» i Brasil. Finansavisen erfarer i tillegg at boreskipet «West Neptune» er sikret 3-4 måneder med arbeid for Talos Energy i Mexicogulfen - tilsynelatende varer kontrakten ut 2021.