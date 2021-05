Storeier nekter å bruke én krone til på Trøims riggbaby

Med dunder og brak ble oljeservicekjempen Schlumberger storeier i Tor Olav Trøims Borr Drilling i mars 2017 gjennom en emisjon da sistnevnte kjøpte 15 jackup-rigger fra Transocean.

For 220 millioner dollar – 1,8 milliarder kroner med dagens kurs – fikk det amerikanske selskapet en eierandel på vel 20 prosent og ble største eier.

Eierandelen ble redusert til 15,8 prosent et halvt år senere i forbindelse med en ny emisjon da flere rigger ble anskaffet. Siden har Schlumberger nektet å spytte inn mer penger.

I januar i år gjorde Borr Drilling sin tredje emisjon på ni måneder for å få kreditorene med på en ny, nødvendig redningspakke. Den amerikanske giganten har ikke stilt opp én gang.

Borr Drillings årsrapport for 2020 viser at Schlumberger eide like mange aksjer ved utgangen av 2020 som ett år tidligere. Eierandelen har imidlertid falt til fra 9,6 til 5,5 prosent.

Milliardtap



Investeringen i Borr Drilling ble gjort da norske Paal Kibsgaard sto ved Sclumberger-roret, og sammen skulle selskapene tilby integrerte og prestasjonsbaserte boretjenester.

Utsiktene for riggnæringen var lovende på daværende tidspunkt, men som kjent har både riggmarkedet generelt, og Borr spesielt, fortsatt å slite, med påfølgende ras i aksjekursen.

Siden Borr ble notert på Oslo Børs i august 2017 er aksjen ned 95 prosent.

At Kibsgaard - styreleder i Borr Drilling - gikk av som konsernsjef i Sclumberger sommeren 2019 har trolig ikke bidratt til å løfte interessen for å bla opp mer.