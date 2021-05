Kjendistunge Deep Value Driller klar for Euronext Growth

Oslo Børs har besluttet å ta aksjene i Deep Value Driller opp til handel på Euronext Growth såfremt opptakskravene innfris. Ifølge en melding fra selskapet er det ventet at det vil skje 5. mai 2021.

Tickeren blir «DVD».

Bak Deep Value Driller står en gruppe kjendisinvestorer som i begynnelsen av mars sikret seg boreskipet «Bolette Dolphin» på brannsalg for 65 millioner dollar; en brøkdel av nyprisen. Tidligere Borr Drilling-sjef Svend Anton Maier er satt inn som sjef for selskapet, mens Einar J. Greve er styreleder med følge av Gunnar Hvammen og Espen Westeren.

I slutten av mars kunne Finansavisen fortelle at Øystein Stray Spetalen hastesolgte alle aksjene i Deep Value Driller, og drepte kursen for 130 aksjevenner.

Blant aksjevennene som deltok i Deep Value Driller-emisjonen som fant sted tidligere i år var Rasmussen-gruppen, Torstein Tvenge, Frederik Halvorsen, Herman Flinder, Sundt, Øystein Stray Spetalen, Kristian Lundkvist, Ketil Skorstad, Edvin Austbø, Reidar Fougner, Eigil Spetalen, Thor Hushovd, Aksel Lund Svindal, Haakon Sæter, Arne Fredly og Tore Sviland.