– Har en grei dialog

– Dette betrakter vi mer som en formsak, men vi må forlenge denne fristen som utløper søndag 9. mai, sier Rødland.

Kraftig utvanning

Hvis bankene og hedgefondene som har kjøpt deler av bankgjelden på billigsalg ettergir det vesentlige og overtar Seadrill betyr det at långiverne totalt sett gjenvinner mellom 27 og 31 prosent av sine krav.

Det viser en beregning Seadrill og riggselskapets rådgivere i Chapter 11-prosessen har gjort basert på den gjenværende kontraktsmassen, likviditeten i de riggeiende datterselskapene og de anslåtte verdiene på riggflåten.

Dagens aksjonærer vil, dersom forslaget vedtas, bli vannet ut til en eierandel på 1 prosent, mens långiverne omgjør gjelden til aksjer og får 99 prosent.

Flere hedgefond er kommet inn som eiere av deler av bankgjelden i Seadrill og har tidligere signalisert større villighet enn bankene til å ettergi gjeld.

Fondene har etablert en ad hoc-komite. I noen av lånene har ad hoc-gruppen en posisjon som gjør at den må være en del av løsningen for at man skal oppnå tilstrekkelig tilslutning. Det betyr to tredjedels flertall.

Håndteres i Texas

Det er United States District & Bankruptcy Court i Southern District of Texas i Houston som har ansvaret for prosessen etter at selskapet søkte om konkursbeskyttelse under Chapter 11.

Den totale lånegjelden er tidligere oppgitt til 6,75 milliarder dollar. Det inkluderer leasinggjeld til det skipseiende selskapet i Fredriksen-gruppen, SFL Corp. I tillegg inngår et obligasjonslån på cirka 550 millioner dollar som Fredriksen og obligasjonseiere var med på i den forrige Chapter 11-runden.

Etter det Finansavisen forstår, er planen å finne løsninger på disse delene av gjelden i forlengelsen av at man er kommet til enighet med banker og hedgefond.