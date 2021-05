Marginsvikt og rødere tall

(Saken oppdateres)

På presentasjonen av rapporten for fjerde kvartal advarte Magseis Fairfield mot at lav kapasitetsutnyttelse og lavmarginprosjekter inngått i et svakt oljemarked i 2020 ville prege første kvartal.

Advarselen var berettiget, ettersom kvartalet endte med et EBITDA (driftsresultat før- av og nedskrivninger) på 0,6 millioner dollar, ned fra 5,8 millioner dollar i samme periode i fjor.

Underskuddet før skatt økte fra 11,6 til 15,9 millioner dollar.

– Et overgangskvartal

Selskapet venter dog at en fetere ordrebok og nye kontraktstildelinger vil slå ut i et bedre driftsresultat fremover. Ordreboken er nå på 228 millioner dollar, og har dermed est ut 15 prosent i løpet av første kvartal. Ordre for omtrent 190 millioner dollar skal leveres i 2.-4. kvartal 2021.

– Første kvartal var et overgangskvartal for oss. Vi fortsatte å bygge ordrebok og gikk ut av kvartalet med flere mannskaper klare for å sette ut i livet den voksende ordrebok for resten av året, sier toppsjef Carel Hooijkaas i en kommentar.

Magseis Fairfield (Mill. USD) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 42,9 53,3 Driftsresultat (15,0) (3,5) Resultat før skatt (15,9) (11,6) Resultat etter skatt (15,9) (12,0)