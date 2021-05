– Vi følger konkurransen tett

– Vi følger konkurransen i sektoren tett, sier konsernsjef i Magseis Fairfield Carel Hooijkaas i etterkant av kvartalspresentasjonen tirsdag, ifølge TDN Direkt.

Et spørsmål som dukket opp under spørsmålsrunden var hva selskapet mener om den siste tids utvikling på konkurransefronten, med blant annet Shearwaters oppkjøp av Polarcus-flåten til halvannen milliard, og formasjonen av PXGeo – et nytt oljeserviceselskap.

Hooijkaas sier at selskapet følger utviklingen tett, og vil med tanke på PXGeo følge med på hvordan de posisjonerer seg fremover.

– Når det gjelder Shearwater må vi ser hvor de kommer til å utplassere fartøyene. De har også kjøpt streamersystemene så det er en mulighet for at de kommer til å fortsette å bruke disse, men vi er også veldig klar over at de ser etter muligheten til å gå inn i OBN-markedet, sier Hooijkaas.

Han legger til at Magseis fokuserer på det totale systemet og ikke like mye på selve fartøyet som er i bruk, melder TDN Direkt.

– Det er det totale systemet Magseis tilbyr som differensierer oss og gjør at kundene velger oss utførelse av arbeid, sier han og legger til at selskapet vil fortsette å investere i ny teknologi for å ligge foran i konkurransen.

Magseis leverte rapport for første kvartal i dag tirsdag som bød på marginsvikt og rødere tall , men ordreboken eser ut og selskapet lover bot og bedring. Tilbake i februar lovet selskapet høyere marginer og økt aktivitet i sektoren.

Under presentasjonen nevner konsernsjefen at 78 prosent av det synlige markedet har blitt tildelt, med øyner fortsatt nøkkelmuligheter i Europa, Nord-Amerika og Asia.

– Dette setter Magseis i en posisjon til å sikre ytterligere markedsmuligheter, sier han.

Selskapet har også begynt anbudsprosesser for prosjekter i 2022. Magseis-aksjen har gått 270 prosent siden samme tid i fjor, og er opp 22,5 prosent siden nyttår.