Vraker Fredriksen-rigg - har trolig erstatningen klar

Konsernsjef Scott McReaken i Northern Ocean sier til Finansavisen at selskapet ikke har noen kommentarer utover det som står i meldingen.

– Vi vil oppdatere markedet når tiden er inne, sier han.

Det var i mars at «West Mira» mistet en brønnventil som skulle senkes ned på en brønn på Nova-feltet da en wire røk.

Ingen ble skadet, men boreoperasjonene ble stanset og oljebrønnen sikret.

Seadrill ble tidligere i mars ilagt en tvangsmulkt etter et tilsyn på boreriggen der det ble påvist «alvorlige brudd på regelverket». Det var første gang Petroleumstilsynet noensinne hadde gitt tvangsmulkt til et selskap - en mulkt som senere ble frafalt.

Petroleumstilsynet bekymret

STØRSTE AKSJONÆR I NORTHERN OCEAN: John Fredriksen. Foto: Ints Kalnins

I et brev til Seadrill 5. mars pekte tilsynet nettopp på at det hadde skjedd en rekke alvorlige hendelser på West Mira etter at tillatelse til å bruke enheten på norsk sokkel ble gitt i oktober 2019.

Northern Ocean Riggselskap som ble skilt ut av Northern Drilling i 2019.

Eier de to halvt nedsenkbare boreriggene «West Mira» og «West Bollsta», som ble med fra utskillelsen.

Ble notert på Oslo Børs i februar 2020. John Fredriksen eier rundt 40 prosent av selskapet.

«Vi har i tillegg gjennomført en rekke møter der vi har uttrykt vår bekymring over observasjoner i tilsyn og gransking, over kapasitet og kompetanse i deres organisasjon og risikoforståelse om bord på innretningen,» skrev Petroleumstilsynet i brevet.

Petroleumstilsynet kom også med et pålegg til Seadrill etter å ha gransket en hendelse fra oktober i fjor på riggen «West Bollsta», som også eies av Northern Ocean.

Der løsnet et stigerør på 26,5 tonn, som falt ned på boredekket. Granskingen identifiserte til sammen ni avvik. Den viste også at Seadrill ikke hadde korrigert tidligere rapporterte avvik og pålegg.

Stuper på børs

Northern Ocean falt nesten 40 prosent på Oslo Børs onsdag etter nyheten om kontraktstermineringen. Seadrill er kun«bare» ned rundt 5 prosent.

Analytiker Magnus Olsvik i Kepler Cheuvreux anslo i mars at bare nedetiden ville føre til at Northern Ocean kunne tape så mye som 10 prosent av samlet driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) for 2021. Det var basert på at riggen ville være tilbake igjen i full drift i april.

«West Mira» og «West Bollsta» ble kjøpt for henholdsvis 365 og 400 millioner dollar, eller en betydelig rabatt. Store kostnadsoverskridelser i forbindelse med klargjøring, økte imidlertid totalkostnadene betydelig.

Seadrill, som nå jobber knallhardt med en restrukturering, mistet nylig driftsansvaret for riggene til Seadrill Partners.