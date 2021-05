– Ser økt aktivitet i alle segmenter

Blant annet ble selskapet tildelt arbeider knyttet til elektrifisering av Troll Vest, modifikasjoner av toppdekket på Åsgard B og et subsea produksjonssystem på Eldfisk Nord.

– De finansielle resultatene er der de skal være i forhold til vår guiding, ordreinngangen er sterk og vi har en solid ordrebok som gir grunnlag for vekstambisjonene våre, sier Digre.

Samtidig er Aker Solutions i en solid, finansiell situasjon. Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en netto kontantbeholdning på nær 800 millioner kroner og en likviditetsbuffer på 8,5 milliarder.

Selskapet er også i rute med målet om at en tredjedel av inntektene skal kommer fra fornybar energi eller lavkarbonløsninger innen 2025. I første kvartal var 35 prosent av ordreinngangen knyttet til slike oppdrag.

- STERK ORDREINNGANG: Analytiker Haakon Amundsen i ABG Sundal Collier. Foto: ABG Sundal Collier

– Kombinasjonen av et sterkt momentum i Norge, kommende fornybarprosjekter og noen utvalgte internasjonale prosjekter gjør at totaliteten er bra sammenlignet med et gjennomsnittlig oljeserviceselskap, sier analytiker Haakon Amundsen i ABG Sundal Collier.

Ingen resultatdramatikk

Aker Solutions hadde driftsinntekter på 6,5 milliarder kroner og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 427 millioner i årets første kvartal.

På forhånd hadde analytikerne ventet en omsetning på 6,8 milliarder og en EBITDA på 314 millioner kroner, ifølge estimater fra TDN Direkt.

EBITDA inneholdt en positiv effekt på 125 millioner kroner knyttet til en betaling i forbindelse med en voldgiftssak om Nordsee Ost-prosjektet i Tyskland.

– Korrigert for spesialeffekten var det underliggende driftsresultatet litt svakere enn ventet, uten at det ligger noen dramatikk i dette, sier ABG-analytiker Amundsen.

Fastholder guiding

Til tross for forventninger om økt markedsaktivitet, opprettholder Aker Solutions sine forventninger til 2021.

Selskapet har tidligere sagt at det venter noe lavere inntekter i år enn i fjor og at underliggende EBITDA vil være litt høyere enn fjoråret, som nevnt over.

Onsdag formiddag stiger Aker Solutions 4,5 prosent på børsen. Aksjen har likevel falt 10 prosent i år, men er opp 135 prosent det seneste året. Selskapet har en børsverdi på 7,3 milliarder kroner.

Aker Solutions (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 6.470 8.601 Driftsresultat 169 -899 Resultat før skatt 206 -988 Resultat etter skatt 27 -857