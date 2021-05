Snakker med analytikernes riggfavoritt

Onsdag begynte det også å sirkulere rykter om at Noble har lagt inn bud på enkelte Seadrill-rigger.

RIGGSJEF: Tidligere Borr Drilling-sjef Svend Anton Maier leder nå Deep Value Driller. Foto: BORR DRILLING

Superpositiv

I tillegg til at flere av riggkjempene kvitter seg med uønskede enheter og er klare for mer konsolidering, noe som vil ha positiv effekt på tilbudssiden, øker etterspørselen.

– Det ser veldig positivt ut. På bare noen få uker har det vært en stor økning i etterspørselen og anbudsaktiviteten, sier Maier.

Ratene for avanserte ultradypannsboreskip er kommet betydelig opp siden gründerne bak Deep Value Driller begynte å se på «Bolette Dolphin» i fjor høst.

Da var dagratene rundt 170.000 dollar, mens Transocean nylig meldte om en slutning på 240.000 dollar.

Og nettopp Transoceans evig optimistiske toppsjef, Jeremy Thigpen, er faktisk mer positiv enn på lenge. Han øyner til og med muligheten for at Mexicogolfen kan bli utsolgt for aktive rigger allerede i år, «noe bransjen ikke engang har tenkt tanken på siden 2014».

Thigpens positive syn på flytermarkedet ble gjentatt av Nobles konsernsjef tirsdag.

– Beste riggdealen ever

Initiativtakerne til Deep Value Driller er Espen Westeren, Gunnar Hvammen, Einar Greve, Harald Moræus-Hanssen og First Fondene.

For å finansiere kjøpet av boreskipet og selskapets oppstart, ble det hentet inn 85 millioner dollar - 722 millioner kroner - i en emisjon til kurs 8,50 kroner, hvor en rekke norske investorprofiler tegnet seg. Selgere var hedgefondet SVP, samt en håndfull nordiske banker.

– Dette er uten tvil den beste riggdealen jeg noengang har sett. Og jeg har sett mange i årenes løp, uttalte Hvammen til Finansavisen da.

Kjøpsprisen på 65 millioner dollar tilsvarer 9 prosent av byggekostnaden for «Bolette Dolphin», som ble levert fra Hyundai Heavy Industries i 2014. I tillegg anslås reaktiveringskostnaden til 45 millioner dollar.

– Boreskipet er ekstremt godt vedlikeholdt og av ypperste kvalitet. De som har passet på det til nå har gjort en meget god jobb. Det er en stor glede å kunne presentere det til fremtidig kunder, sier Maier.

Han understreker at selskapet har god kontroll på boreskipet, som fortsatt ligger i Sløvågen, samt tilgang på profesjonelle, lokale aktører til en fremtidig reaktivering.

Deep Value Drillers aksjekurs gjorde et hopp til 8,49 kroner - rett under emisjonskursen - etter børsdebuten onsdag, før den falt tilbake til snaut 8 kroner.